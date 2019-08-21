"Хотела сделать инвалидом": под Киевом спасенная от убийства женщина организовывала избиение экс-мужа

На Киевщине Надежда Головач, за подготовку покушения на убийство которой задержан ее бывший супруг Александр, в 2015 году обвинялась в организации его избиения несколько лет назад.

Она фигурировала в деле о так называемых оборотнях в погонах, сообщила на своей странице в Facebook спикер прокуратуры Киевщины Надежда Максимец.

Она также опубликовала запись программы "Чрезвычайные новости", в которой Александр Головач рассказывал о трех нападениях на него.

"Его бывшая жена никак не хотела делиться с ним имуществом, поэтому обратилась к злоумышленникам, чтобы он не имел ни возможности, ни сил с ней судиться, сделать его инвалидом, за что щедро платила", – пояснила спикер (по состоянию на 2017 год) Департамента внутренней безопасности НП Украины Олеся Орлова.

За избиение она обещала 3000 долларов, однако во все три попытки Александру удавалось отбиться от нападавших. По словам самого бывшего мужа, Надежда была готова заплатить 10 000 долларов за его убийство.

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