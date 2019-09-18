Угрожает взорвать мост: в Киеве из-за ЧП парализовало движение транспорта

На мосту Метро в Киеве очевидцы засекли подозрительного мужчину с оружием. Он якобы вел себя неадекватно и грозился взорвать мост.

Как сообщил OBOZREVATEL источник, инцидент произошел 18 сентября около 16.00.

"На данный момент движение по мосту перекрыто. Полиция ввела план "Сирена". Мужчина находится посредине моста", – отметил инсайдер.

В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что есть информация о том, что на мосту Метро находится подозрительный мужчина.

На мосту Метро образовался затор

По данным пользователей "Киев Оперативный" в Facebook, на мосту остановился автомобиль, из которого вышел мужчина, у которого в руках было устройство с кнопками, а в авто был виден приклад.

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