Угрожает взорвать мост: в Киеве из-за ЧП парализовало движение транспорта

На мосту Метро в Киеве очевидцы засекли подозрительного мужчину с оружием. Он якобы вел себя неадекватно и грозился взорвать мост.
Как сообщил OBOZREVATEL источник, инцидент произошел 18 сентября около 16.00.
"На данный момент движение по мосту перекрыто. Полиция ввела план "Сирена". Мужчина находится посредине моста", – отметил инсайдер.
В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что есть информация о том, что на мосту Метро находится подозрительный мужчина.
На мосту Метро образовался затор
По данным пользователей "Киев Оперативный" в Facebook, на мосту остановился автомобиль, из которого вышел мужчина, у которого в руках было устройство с кнопками, а в авто был виден приклад.
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