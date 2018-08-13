Налет устроили иностранцы: появились новые детали о вооруженном ограблениие ювелирного в Киеве

Грабители, совершившие вооруженное нападение на ювелирный ломбард в Киеве, тщательно готовились к преступлению. Кроме этого, установлено, что напдавшие являются иностранцами.

Такой вывод правоохранители сделали после изучения записей с камер видеонаблюдения на месте ЧП, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"Нападавшие вели себя очень дерзко, и, к сожалению, из-за этого нападения погиб охранник. Проанализировав собранную информацию, можем сказать, что грабители четко спланировали разбой: выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и даже место стоянки машины", ― рассказал временный и.о. начальника Главного управления Национальной полиции Киева Виктор Нечитайло.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

Правоохранитель отметил, что преступники пытались уничтожить вещественные доказательства: они подожгли авто, в котором находилось оружие. Также Нечитайло обратил внимание на то, что грабители не являются украинцами: между собой они говорили на иностранном языке.

Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины

У следствия есть основания считать, что злоумышленники перед преступлением изучали магазин и место, где они бросили авто. Когда они проходили по гаражному кооперативу, куда приехали на ожидавшей их машине, то закрывали лица именно в тех местах, где находились камеры видеонаблюдения.

"По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что нападающие забрали из ювелирного в основном украшения с драгоценными камнями", ― сообщил Нечитайло.

Национальная полиция Украины

Напомним, что по предварительной оценке, грабители украли украшений на сумму около 5 миллионов гривен. Они ворвались в ювелирный ломбард около 20 часов 12 августа и несколько раз выстрелили в охранника.

Пострадавший погиб на месте происшествия, а злоумышленники убегали с автоматом прямо по улице. Как писал OBOZREVATEL, видеозапись момента ограбления обнародовал свидетель.