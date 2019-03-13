"Россия – брат, а украинский язык – говяжий!" В Киеве зеки-блогеры оскандалились в прямом эфире

В Киеве бывшие заключенные и блогеры "Мопс" и "Сирота" в прямом эфире оскорбительно высказывались об украинском языке, называя его "говяжьим".

Кроме этого, "Мопс" сидел в куртке с надписью "Россия" спереди и гербом РФ сзади. Одесский журналист, блогер и актер Стас Домбровский на своей странице в Facebook предположил, что бывшие "зеки" могут быть проектом российского ФСБ (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы. Внимание! Много ненормативной лексики).

"Находясь в постоянном метадоновом опьянении, они не только прививают массам недалекой молодежи псевдоворовскую идею, но и владеют как минимум тремя онлайн казино. Так же эти "нелюди" называют украинский язык "говяжьим", а Россию считают "братом", как и все "социально близкие", – пояснил журналист.

"Мопс" Скриншот

"Мопс" Скриншот

На обнародованных видеозаписях "Мопс" и "Сирота" оскорбляют другого блогера, ведущего трансляции на украинском языке.

"Здорова, б**ло. Как ты на этом языке стрим ведешь? Ты совсем поехал своей башкой? Как ты на этом страшном языке?" – обратился к блогеру "Сирота".

На замечания зрителей о языке оккупантов "Сирота" послал их матом и заявил, что всегда будет на нем говорить.

Кроме этого, бывшие заключенные на видео признаются, что употребляют наркотики и делают это даже в прямом эфире.

"Мопс" и "Сирота"

О личностях блогеров известно, что оба они отбывали наказание в тюрьмах. "Мопс", или Сергей Новак, стал известным после видеороликов, на которых его избивает "Сирота" (Андрей Щадило).

"Неоднократно похищал людей и избивал их в прямом эфире. В прямых же эфирах избивает салом "Мопса" за деньги и заставляет того садиться на огурец", – написал Стас Домбровский.

Он подчеркнул, что оба мужчины занимаются явно противозаконными вещами и не стесняясь публикуют видеодоказательства, однако остаются безнаказанными.

Как писал OBOZREVATEL, российский блогер Илья Варламов вызвал острое обсуждение в сети своим постом о языковых традициях в Украине и РФ. Дискуссия возникла из-за "в" и "на" Украине.

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