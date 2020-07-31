Годовщина нападения на Гандзюк: под зданием МВД устроили акцию и зажгли файеры. Фото и видео
Акция в годовщину нападения на Гандзюк.
У здания Министерства внутренних дел в Киеве устроили акцию в память о второй годовщине нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Как сообщает "Укринформ", участники демонстрации написали на асфальте имена людей, которые, по их мнению, виновны в саботаже расследования ее убийства, и зажгли файеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"
Со временем шашки потушили. Издание отмечает, что в целом ситуация оставалась спокойной, звучала музыка.
Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"
Некоторые участники акции держали плакаты с перечеркнутыми фамилиями представителей правоохранительных органов и требовали наказания для виновных в преступлении.
Акция в годовщину нападения на Гандзюк. Кадр видео "Радио Свобода"
Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры. Кадр видео "Радио Свобода"
Участники акции в годовщину нападения на Гандзюк зажгли файеры. Кадр видео "Радио Свобода"
(Видео – Twitter "Радио Свобода")
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Расследование было продлено до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.
Обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк 28 июля был передан в суд.