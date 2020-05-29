Временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин обратился к полицейским с требованием немедленно принять безотлагательные решительные меры по наведению правопорядка в Броварах после расстрела маршрутки там.

Об этом написала пресс-служба КОГА на своей странице в Facebook. По его словам, ЧП, которое произошло на стоянке маршруток 29 мая, доказало, что вопрос правопорядка в городе острый, как никогда.

"Ситуация с нелегальными перевозками в Киевской области зрела годами. Борюсь с этой проблемой с первых дней своей работы в КОГА. Уверен, что сегодняшний инцидент избавит любых отрицательных аргументов оппонентов построения прозрачной системы пассажирских перевозок в области. И правоохранители положат конец коррупционным схемам в этой отрасли", – подчеркнул Володин.

Глава Киевщины провел экстренное заседание из-за ЧП в Броварах Facebook/Игорь Сапожко

Руководство области провело оперативное совещание с перевозчиками, которые работают на броварских маршрутах, определенных КОГА и с которыми были заключены договоры на организацию перевозок (это в частности ООО "Евро-Авто-Альянс" (маршруты 706, 707) и ООО "Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906)). Они утверждают, что к инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме.

"Мы живем в правовом государстве, где все вопросы, в том числе и право на предпринимательскую деятельность, должны решаться в рамках закона. Люди не должны страдать от произвола преступных элементов. Моя цель – безопасная жизнь жителей Киевщины. Так, указанную ситуацию моментально взял под личный контроль и гарантирую следствию всестороннюю поддержку Киевской облгосадминистрации", – добавил Володин.

Примечательно, что мэр Броваров Игорь Сапожко ранее писал на своей странице в Facebook, что городская власть обращалась к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с письмами в отношении перевозок. Впрочем, по его словам, все обращения были проигнорированы.

"Поэтому считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В пятницу, 29 мая, в Броварах Киевской области группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Полицейские, прибывшие на место, вступили в перестрелку с с подозреваемыми.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".

В полиции Киевской области предварительно заявили, что причиной стрельбы в Броварах, вероятно, был конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

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