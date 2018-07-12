Еврономера в Украине: активисты заблокировали Раду и разбили машину нардепа

Владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады, чтобы депутаты и журналисты не могли покинуть территорию парламента.

В частности, участники акции протеста перекрыли наземные выходы на площадь Конституции и улицу Грушевского, проезд по Институцкой и выезд из Кабмина по Садовой. Об этом сообщает "Украинская правда".

Она скандировали "Ганьба" и "На работу". Отмечается, что также заблокированы выходы из подземных переходов на улице Шелковичной и Садовой.

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Участники акции потребовали от депутатов проголосовать за законопроект о растаможивании машин на еврономерах, несмотря на то, что спикер ВР Андрей Парубий закрыл вечернее заседание.

По данным журналистов, нардепы выходили через помещения комитетов и смешивались с толпой, снимая галстуки и пиджаки.

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Кроме того, на Институтской произошло столкновение митингующих с народным депутатом от "Народного Фронта" Михаилом Гаврилюком. Участники акции бросили его на землю и чуть не побили.

Также, владельцы авто на еврономерах бросили дымовую шашку под Кабмином и зажгли файеры.

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Также, на улице Шелковичной спецназ окружил внедорожник. Это произошло после того, как авто первого заместителя председателя регламентного комитета Павла Пинзеника.наехало на одного из участников акции. По предварительным данным, пострадавшему понадобилась помощь врача.

По данным NEWSONE, автомобиль Toyotа поехал в направлении центра. Митингующие узнали, что в авто находились народные депутаты и бросились на нее. Активисты били машину ногами, камнями, разбили стекло, но полиция окружила транспорт и не дала вытащить из него депутатов.

"Разбили машину со мной внутри. Повредили стекло заднего вида. Это то, что видно изнутри. Били ногами по машине. Похоже, что это не все повреждения. Меня не ранили", - рассказал Пинзеник "РБК-Украина".

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Протест владельцев авто на еврономерах УП

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале Киева. Они требовали отменить постановление Кабмина о растаможке, которое позволяет отбирать у владельцев машины.

В тот же день они объявили мобилизацию. 12 июля Верховная Рада должна была проголосовать за законопроект.