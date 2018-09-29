Экс-сотрудник МВД разъезжал по Киеву с номерами ''ДНР'' и попался СБУ: фото и подробности

Служба безопасности задержала бывшего сотрудника МВД, который ездил по Киеву на автомобиле Peugeout-301 с номерными знаками террористической "ДНР".

Как сообщается в Facebook на странице СБУ, местонахождение данного автомобиля установили менее чем за сутки.

"27 сентября в сети интернет появилось сообщение о передвижении по городу Киев автомобиля "Пежо-301" с номерными знаками так называемой "ДНР". Благодаря принятым оперативным мерам контрразведчики СБУ меньше чем за сутки установили местонахождение автотранспортного средства, задержали человека, управлявшего авто", - написано в сообщении.

Новости В Киеве задержали титушек в балаклавах и с гранатами

Задержанный является гражданином Украины и бывшим работником МВД, который работает в одной из страховых фирм. Правоохранители изъяли у него номера "ДНР" и документы на транспортное средство.

По его словам, с 2014 года авто находилось в розыске Интерпола, из-за чего было задержано в России полицией и в дальнейшем передано ему как представителю страховой фирмы. При пересечении границы злоумышленник снял знаки "ДНР", но вновь установил их при въезде в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали вооруженную банду, связанную с Кадыровым.