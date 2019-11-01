Дым виден со всего города: в Киеве возник масштабный пожар

В Печерском районе Киева утром 1 ноября возник масштабный пожар. Столб черного дыма был виден с нескольких районов.

Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, горел частный дом размером 10 на 15 метров.

"Сколько этажей в здании, пока сказать не могу. На месте работают спасатели", – сообщила она.

Пожар в Киеве DTP KIEV INFO

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как стало известно, горела крыша частного дома на пер. Ольшанский, 20. Одна из версий пожара - короткое замыкание.

Горело здание в Печерском районе Киева

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября в Шевченковском районе Киева разгорелся сильный пожар в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. На месте работали 22 единицы основной и спецтехники, задействовано около 80 спасателей

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