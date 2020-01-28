Думали, что умер: в Киеве молодой парень устроил переполох

В Киеве молодой парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что тот умер.

Когда сотрудникам скорой удалось разбудить юношу, он объяснил свой поступок тем, что "ему так захотелось". Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Василий решил немного отдохнуть и просто лег у входа в дом (не свой). Прохожие начали останавливаться, и через некоторое время неподалеку собралось круг людей, которым было небезразлично. Попробовали его разбудить, но не получилось, и они подумали, что парень умер. Позвонили в скорую и полицию, сообщили, что человек умер ("может, кто-то выбросил из окна")", – говорится в посте.

В Киеве молодой парень устроил переполох

Так, после того, как медики дали ему понюхать нашатырный спирт, юноша проснулся, а уже очень скоро держал в руках энергетический напиток Revo. Он сам признался, что накануне употреблял марихуану.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Михаила Донца, 2а, пьяный мужчина устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

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