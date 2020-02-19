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19 февраля • обновлено в 16:59
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/ Криминал

ДТП с тещей Притулы: в деле появилась противоречивая деталь о деньгах

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Защита пострадавших в ДТП в Киеве с тещей шоумена Сергея Притулы и депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынника – Лилией Сопельник – заверила, что в последнее время никаких денег от родственников водителя не поступало. Впрочем, у адвокатов женщины появилась своя версия ситуации.

О проблемах с поступлением средств заявил адвокат потерпевших Юрий Сухов, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в аварии серьезные травмы получили Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав.

По состоянию на 19 февраля мальчик уже ходил в школу, впрочем, его мама еще нуждалась в лечении. По словам Сухова, средств на лечение женщины и ее сына хватало.

ДТП с тещей Притулы. Иллюстрация

ДТП с тещей Притулы. Иллюстрация

"На карточку перечисляли деньги как близкие Сопельник, так и обычные люди. Но в последнее время от родственников водителя ничего не поступало", – пояснил он.

Впрочем, защитница Сопельник Елена Сторожук заверила, что они пытались помочь материально.

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"Перед Новым годом мы пытались переслать деньги на карточку, однако нам сообщили, что счет закрыт. Поэтому не смогли это сделать", – отметила адвокат.

В ответ на это Сухов заявил, что карта работала, она не была закрытой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Хомутынник Сергей Притула
Место
Украина Киев
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