ДТП с тещей Притулы: в деле появилась противоречивая деталь о деньгах

Защита пострадавших в ДТП в Киеве с тещей шоумена Сергея Притулы и депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынника – Лилией Сопельник – заверила, что в последнее время никаких денег от родственников водителя не поступало. Впрочем, у адвокатов женщины появилась своя версия ситуации.
О проблемах с поступлением средств заявил адвокат потерпевших Юрий Сухов, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в аварии серьезные травмы получили Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав.
По состоянию на 19 февраля мальчик уже ходил в школу, впрочем, его мама еще нуждалась в лечении. По словам Сухова, средств на лечение женщины и ее сына хватало.
ДТП с тещей Притулы. Иллюстрация
"На карточку перечисляли деньги как близкие Сопельник, так и обычные люди. Но в последнее время от родственников водителя ничего не поступало", – пояснил он.
Впрочем, защитница Сопельник Елена Сторожук заверила, что они пытались помочь материально.
"Перед Новым годом мы пытались переслать деньги на карточку, однако нам сообщили, что счет закрыт. Поэтому не смогли это сделать", – отметила адвокат.
В ответ на это Сухов заявил, что карта работала, она не была закрытой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном.
За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Хомутынника.
Пострадавший в ДТП 9-летний мальчик остался жив, его доставили в столичную детскую больницу "Охматдет".
Притула впервые прокомментировал аварию с участием своей тещи.
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Сопельник. Ей назначили домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00.
Пострадавших якобы обвинили в отказе рассматривать предложение о материальной помощи в лечении.
Между адвокатами Сопельник и пострадавших в резонансном ДТП вспыхнул спор из-за финансовой помощи.
Защита потерпевших в ДТП в Киеве с Сопельник – заявила, что не знает о судьбе расследования, ей даже не дали ознакомиться с текстом подозрения.
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