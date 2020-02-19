ДТП с тещей Притулы: в деле появилась противоречивая деталь о деньгах

Защита пострадавших в ДТП в Киеве с тещей шоумена Сергея Притулы и депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынника – Лилией Сопельник – заверила, что в последнее время никаких денег от родственников водителя не поступало. Впрочем, у адвокатов женщины появилась своя версия ситуации.

О проблемах с поступлением средств заявил адвокат потерпевших Юрий Сухов, говорится в материале OBOZREVATEL. Так, в аварии серьезные травмы получили Анжела Печенежская и ее 9-летний сын Ростислав.

По состоянию на 19 февраля мальчик уже ходил в школу, впрочем, его мама еще нуждалась в лечении. По словам Сухова, средств на лечение женщины и ее сына хватало.

ДТП с тещей Притулы. Иллюстрация

"На карточку перечисляли деньги как близкие Сопельник, так и обычные люди. Но в последнее время от родственников водителя ничего не поступало", – пояснил он.

Впрочем, защитница Сопельник Елена Сторожук заверила, что они пытались помочь материально.

"Перед Новым годом мы пытались переслать деньги на карточку, однако нам сообщили, что счет закрыт. Поэтому не смогли это сделать", – отметила адвокат.

В ответ на это Сухов заявил, что карта работала, она не была закрытой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram