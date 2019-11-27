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29 ноября • обновлено в 12:39
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/ Криминал

Достали из Молдовы! В Киеве жестко наказали педофила: подробности

5.6т
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В Киеве Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в изнасиловании, который пять лет скрывался от следствия на территории Молдовы.

"С помощью местных коллег подозреваемого удалось задержать, и на украинской границе нам его передали. Конвой доставил задержанного в Киев", – сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

В 2014 году в полицию обратилась женщина, рассказав, что застала сына за просмотром в социальной сети видео изнасилования девушки.

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Следователи начали уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 153 (Сексуальное насилие), ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Был изъят видеоматериал с признаками детской порнографии.

Четырех участников преступления правоохранители задержали ранее. Пятому же грозит до 15 лет лишения свободы. В возможности внесения залога ему суд отказал.

Достали из Молдовы! В Киеве жестко наказали педофила: подробности

facebook.com/UA.KyivPolice

Как писалOBOZREVATEL, недавно суд отправил за решетку на семь лет 26-летнего жителя Подольска Одесской области, который на улице попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку.

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Место
Украина Киев
Теги
изнасилование педофилы
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Andria Viktor
Andria Viktor
Надо яйца отрезать.
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