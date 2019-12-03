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3 декабря • обновлено в 12:32
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"Добрый" папа: в Киеве мужчина с мачете устроил дикую резню

1.2т
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В Святошинском районе Киева мужчина устроил "варфоломеевскую ночь" своим близким.

Инцидент произошел 1 декабря в многоэтажном доме на проспекте Победы, рассказал источник OBOZREVATEL В разгар семейной ссоры 50-летний глава семейства бросился с мачете на 25-летних дочь с зятем.

Мужчина бросился с мачете на своих родных

Мужчина бросился с мачете на своих родных

В результате "резни" девушка получила резаную рану бедра, а ее муж – рук, лица и шеи (с повреждением вен).

Пострадавших госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

"Добрый" папа: в Киеве мужчина с мачете устроил дикую резню
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Политехнического института имени Игоря Сикорского мужчина несколько дней подряд бегал за людьми с ножом. Его накануне забрала полиция и доставила в больницу, однако на следующий день отпустили.

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина Киев
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