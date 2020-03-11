Директор киевского кинотеатра "Флоренция" обнаружен мертвым: фото и видео с места событий

Па проспекте Владимира Маяковского в Деснянском районе Киева найден мертвым 53-летний директор кинотеатра "Флоренция".
Его окровавленное тело обнаружили 11 марта около 22:20 в одном из подсобных помещений кинотеатра, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция"
kiev.informator.ua
Во время осмотра на теле обнаружены ссадины. Одной из версий правоохранители считают несчастный случай: в помещении очень крутые лестничные марши, вероятно он просто упал.
Подробности происшествия и причина смерти устанавливаются.
Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция"
kiev.informator.ua
Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция"
kiev.informator.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Тургеневской в подвале обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Один из них уже был мертв, второго удалось спасти.
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