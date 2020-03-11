Директор киевского кинотеатра "Флоренция" обнаружен мертвым: фото и видео с места событий

Па проспекте Владимира Маяковского в Деснянском районе Киева найден мертвым 53-летний директор кинотеатра "Флоренция".

Его окровавленное тело обнаружили 11 марта около 22:20 в одном из подсобных помещений кинотеатра, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция" kiev.informator.ua

Во время осмотра на теле обнаружены ссадины. Одной из версий правоохранители считают несчастный случай: в помещении очень крутые лестничные марши, вероятно он просто упал.

Подробности происшествия и причина смерти устанавливаются.

Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция" kiev.informator.ua

Найден мертвым директор кинотеатра "Флоренция" kiev.informator.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Тургеневской в подвале обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Один из них уже был мертв, второго удалось спасти.

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