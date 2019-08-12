На месте смертельной ДТП под Киевом произошла новая авария

Возле поселка Глеваха Киевской области 12 августа произошло новое ДТП. Столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Как сообщил OBOZREVATEL очевидец происшествия Анатолий Самойленко, авария случилась рядом со светофором.
"Автобус стоял в третьей полосе, а в стороне была легковушка с разбитой "бородой". На остановке находилось много людей – пассажиры автобуса", – рассказал он.
Как уточнили нашим журналистам в пресс-службе ГУНП Киевщины, жертв и пострадавших в результате ДТП не было.
Напомним, что вечером 11 августа возле Глевахи легковой автомобиль Volkswagen возле остановки влетел в маршрутку сообщением Белая Церковь – Киев. Погибли две пассажирки Volkswagen. Водитель легковушки и 16 пассажиров атобуса были госпитализированы.
Место происшествия
Наши журналисты выяснили, что за рулем Volkswagen находился 57-летний предприниматель из Бородянки. Одна из погибших – его жена.
Смертельное ДТП возле Глевахи
Информатор
Смертельное ДТП возле Глевахи
dtp.kiev.ua
Смертельное ДТП возле Глевахи
Информатор
На месте происшествия до сих пор видны следы от колес маршрутки, которую в результате удара отбросило на полосу движения. Следов торможения легкового авто наши журналисты не обнаружили.
Отметим, что на подъезде установлены знаки "дорожные работы" и ограничение скорости до 40 км/час.
Место происшествия возле Глевахи
Предупреждающие знаки
Как сообщал OBOZREVATEL, позже в сети появился момент столкновения под Глевахой. На кадрах видно, что легковой автомобиль двигался на высокой скорости в правом крайнем ряду. По данным полиции, водитель легковушки не справился в управлением.
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