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На месте смертельной ДТП под Киевом произошла новая авария

1.6т Читать материал на украинском

Возле поселка Глеваха Киевской области 12 августа произошло новое ДТП. Столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как сообщил OBOZREVATEL очевидец происшествия Анатолий Самойленко, авария случилась рядом со светофором.

"Автобус стоял в третьей полосе, а в стороне была легковушка с разбитой "бородой". На остановке находилось много людей – пассажиры автобуса", – рассказал он.

Как уточнили нашим журналистам в пресс-службе ГУНП Киевщины, жертв и пострадавших в результате ДТП не было.

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Напомним, что вечером 11 августа возле Глевахи легковой автомобиль Volkswagen возле остановки влетел в маршрутку сообщением Белая Церковь – Киев. Погибли две пассажирки Volkswagen. Водитель легковушки и 16 пассажиров атобуса были госпитализированы.

Место происшествия

Место происшествия

Наши журналисты выяснили, что за рулем Volkswagen находился 57-летний предприниматель из Бородянки. Одна из погибших – его жена.

Смертельное ДТП возле Глевахи

Смертельное ДТП возле Глевахи

Информатор

Смертельное ДТП возле Глевахи

Смертельное ДТП возле Глевахи

dtp.kiev.ua

Смертельное ДТП возле Глевахи

Смертельное ДТП возле Глевахи

Информатор

На месте происшествия до сих пор видны следы от колес маршрутки, которую в результате удара отбросило на полосу движения. Следов торможения легкового авто наши журналисты не обнаружили.

Отметим, что на подъезде установлены знаки "дорожные работы" и ограничение скорости до 40 км/час.

Место происшествия возле Глевахи

Место происшествия возле Глевахи

Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки

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Как сообщал OBOZREVATEL, позже в сети появился момент столкновения под Глевахой. На кадрах видно, что легковой автомобиль двигался на высокой скорости в правом крайнем ряду. По данным полиции, водитель легковушки не справился в управлением.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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