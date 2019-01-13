Дерзкое похищение парня под Киевом: появились свежие данные

Похитители Николая Куликова, которого 10 января затолкнули в машину под Киевом в селе Святопетровское, пока не выдвинули никаких требований.

Как сообщила в Facebook его девушка Анастасия Смалюшок, за 48 часов с момента исчезновения парня полиция и множество доброжелателей проводят активные поиски пропавшего.

"К сожалению, пока у нас нет новостей, не было выдвинуто никаких требований, нет никаких зацепок, мы перевернули уже весь город и нет никаких следов. Поэтому, сейчас самое главное, продолжать распространять информацию и не дать этому делу утихнуть. Мы благодарим всех и каждого, не прошедшего мимо и просим ещё раз всмотреться в лица похитителей и в приметы автомобиля. Если вы что-то увидите, просьба звонить/писать +380 (98) 716 96 96", - написала она.

Николай Куликов

Девушка также напомнила, что Николай был одет в чёрную куртку, серый спортивный костюм Puma и чёрные ботинки.

На ситуацию также отреагировала сестра пропавшего Валерия Робинс.

"Похищение произошло на территории закрытого жилого комплекса "Петровский квартал", на улице Богдана Хмельницкого, Киево-Святошинского района, Киевской области, на глазах у многочисленных свидетелей. Нашего мальчика затолкали в минивэн неизвестные люди, которые не боялись ни камер, ни прохожих! При том, что зафиксирован и автомобиль с номерными знаками и лица преступников, в нашем деле все ещё ничего не выяснилось!" - признала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Куликова похитили в четверг, 10 января, под Киевом в селе Святопетровское. Его силой затолкнули в автомобиль Citroen (№AA5234BX) и увезли в неизвестном направлении.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео, на котором зафиксирован момент похищения 24-летнего парня. Видеозапись с камеры наружного наблюдения предоставила подруга молодого человека. На кадрах видно, как несколько человек кого-то избивают, а затем тащат.

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