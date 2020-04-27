Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией

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27 апреля • обновлено в 12:02
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Депутат Киевсовета Костенко угодила в скандал с полицией: что о ней известно

13.2т
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Депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая была за рулем автомобиля с замглавы КГГА, задержанного за драку с патрульными, по данным СМИ, могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина занимает должность заместителя главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киева.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем еще известна Костенко.

Депутат Киевсовета Костенко угодила в скандал с полицией: что о ней известно

Депутат Киевсовета Костенко угодила в скандал с полицией: что о ней известно

По данным портала "КиевVласть", депутат родилась 13 октября 1979 года в г. Измаил Одесской области. В 1996 году окончила измаильскую специализированную школу №1 им. А.В.Суворова.

В 2001 году закончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности “перевод” и получила квалификацию филолога – переводчика.

С 2012 года училась в Университете города Шеффилд (Англия) на международном факультете управления организациями.

По последним данным, Людмила Костенко в браке не состоит, разведена. Воспитывает дочь Анну (2002 г.р.).

Людмила Костенко

Людмила Костенко

КиевVласть

Карьера

С апреля 1999-го по сентябрь 2004 года Людмила Костенко работала на должности менеджера по вопросам аренды в Бизнес Центре “Артем”, который входил в инвестиционный портфель компании Russia Partners.

С апреля 2006-го по июнь 2010 года – от менеджера до начальника отдела управления и обслуживания зданий в представительстве иностранной компании “DTZ”.

С июня 2014-го по декабрь 2015 года – депутат Киевского городского совета VII созыва (фракция “Радикальная партия Олега Ляшко”). Член Постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта.

С 25 октября 2015 года – депутат Киевского городского совета VIII созыва (фракция “Солидарность”). Баллотировалась и была избрана от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” по 67 избирательному округу Оболонского района.

С 1 декабря 2015 года – заместитель главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией

Скриншот

Скандалы

В 2014 году Людмила Костенко “прославилась” тем, что попала в ленты новостей украинских СМИ после публикаций в социальных сетях своих фотографий на отдыхе.

В канун местных выборов 2015 года Костенко вышла из "радикальной" фракции в горсовете, а после вообще сложила депутатские полномочия.

Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией

Facebook Людмилы Костенко

Чем владеет

У Костенко есть в собственности квартира в Киеве площадью 96,4 кв. м. (купленная в 2012 году якобы за алименты) и в пользовании авто Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 года выпуска, владельцем которого является третье лицо.

Свежая декларация Костенко еще интереснее: женщина указала дорогие часы, шубу и украшения. Доходом по прежнему она указала лишь алименты.

Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией
Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией
Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией
Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией
Ехала пьяной? Что известно о депутате Киевсовета Костенко, которая угодила в скандал с полицией

Как сообщал OBOZREVATEL, первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника заподозрили во взяточничестве.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Людмила Костенко Владимир Слончак
Место
Украина Киев
Тег
Киевсовет
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Комментарии
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий коррупционный режим.
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
И шо теперь скажет это Зеленое пaдло?
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Эль Кaцап, Это падло от Ляшко и Порошенко, смотрите её биографию.
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Мерзкие особи.......
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Кияни Криминал

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