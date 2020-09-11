Дело об изнасиловании копами в Кагарлыке готово к передаче в суд, – Соколов

Практически все экспертизы, назначенные по делу полицейских Кагарлыка завершены, в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов. В деле было назначено более 57 экспертиз.
В ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, сотрудники ГБР "установили еще несколько эпизодов, связанных с теми же и другими фигурантами, которые причастны к пыткам людей".
Представитель ГБР пояснил, с чем было связано продление сроков расследования дела.
"Дело было продлено не потому, что как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. В этом деле назначено более 57 экспертиз, около 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз”, – сказал Соколов.
Он также добавил, что в ближайшее время все материалы следствия передадут в суд.
Напомним, после начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица с сообщениями о фактах пыток, которые были в Кагарлыкском отделении полиции. По данным следствия, в начале января 2020 года сотрудники этого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.
По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному сотруднику отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч.2 ст.127 УК).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
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