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6 декабря • обновлено в 15:22
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/ Криминал

Был в маске: в Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто. Фото и видео

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В Подольском районе Киева 6 декабря неизвестный поджег автомобиль на территории элитного ЖК "Парковый город", что на улице Вышгородской.

Парень зашел через пост охраны, надел маску и совершил поджог. Об этом написало издание "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Люди тушили пожар ведрами воды, потом приехали спасатели и погасили возгорание.

В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто

В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто

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В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто

В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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