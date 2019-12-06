Был в маске: в Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто. Фото и видео

В Подольском районе Киева 6 декабря неизвестный поджег автомобиль на территории элитного ЖК "Парковый город", что на улице Вышгородской.
Парень зашел через пост охраны, надел маску и совершил поджог. Об этом написало издание "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Люди тушили пожар ведрами воды, потом приехали спасатели и погасили возгорание.
В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто
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В Киеве на территории элитного ЖК подожгли авто
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00, с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".
Появилось видео серии поджогов нескольких магазинов сети.
В понедельник ночью, 20 ноября, в Киеве неизвестные подожгли еще два магазина сети "Молоко от фермера".
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