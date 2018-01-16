Перепрятали тело? Появились новые подробности дела об убийстве Ноздровской

У подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского мог быть сообщник, который помог ему перепрятать тело.

Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Newsone.

По его словам, следствие рассматривает данную версию.

"У следствия есть версия, что ему мог кто-то помогать перепрятывать тело Ноздровской, однако убийство совершил именно он", - заявил Геращенко.

По его словам, следствие считает, что Россошанский убил Ноздровскую на почве неприязненных отношений.

"Следствие по Ноздровской уже предъявило подозрение Россошанскому, который по причине мести в ситуации, когда встретил ее на остановке вечером, убил путем нанесения ножевых ранений", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал "Обозреватель, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

Россошанский согласился с подозрением.

Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.