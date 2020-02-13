"Бухущий в зюзю!" В Киеве авто врезалось в маршрутку: ранены четверо. Фото и видео ДТП

В четверг, 13 февраля, в Киеве столкнулись Audi и маршрутка №137. В результате сильно пострадали четыре человека, среди них беременная пассажирка легковушки.

Авария произошла около 21:30 на перекрестке улиц Викентия Хвойки и Кирилловской, сообщает Киев оперативный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам свидетелей, водитель Audi был "бухущий в зюзю". Маршрутчик уверяет, что автомобиль выехал на встречну полосу, чтобы обогнать трамвай пока с него выходили люди. Затем водитель легковушки якобы увидел "Богдан" и начал поворачивать, в результате чего его занесло в заднюю часть маршрутки.

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

Как видно на фото, у Audi сильно повреждена задняя часть, а у маршрутки - передняя. На месте происшествия работают правоохранители. Движение трамваев временно заблокировано.

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

ДТП с маршруткой в Киеве Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд. Водитель обогнала грузовик, который стоял на "красный", и не заметила состав.

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