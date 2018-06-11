"Будеш меня учить": в Киеве владелец магазина жестко избил покупателя

На покупателя, которому в магазине электроники STYLUS.ua продали ворованное устройство, владелец компании накинулся с кулаками и рассек бровь в ответ на замечание.

Как рассказал на своей странице в Facebook Роман Рибальченко, ему продали Amazon Kindle (устройство для чтения электронных книг), которое на официальном сайте числилось как украденное или утерянное.

Рибальченко решил разобраться в проблеме, проконсультировавшись с представителем магазина, и обратился к его директору Андрею Карпюку.

"Я сижу с открытым ноутбуком, чтобы показать чат с Амазоном, и вдруг получаю шквал словесных обвинений с таким смыслом:

- Ты специально на конференцию приехал, чтобы меня найти?

- Зачем ты меня выдергиваешь с доклада?" - рассказал покупатель.

"Я как-то обалдеваю от такого потока фраз и спрашиваю:

- То есть, ты меня сейчас обвиняешь, что в твоем магазине мне продали "пи...нное" (ворованное)?" - продолжил он.

После этого владелец магазина набросился на Рибальченко, повредив при этом его ноутбук.

"Начинает ударять мой ноутбук об стол и пол, подскакивает ко мне и начинает наносить методичные удары кулаком мне в бровь. По словам свидетеля, который потребовал от Андрея отойти от меня и не трогать, в процессе он приговаривал "будешь меня учить, будешь мне рассказывать", - рассказал об инциденте Рибальченко.

В результате парню врачи наложили два шва, он также вынужден посетить офтольмолога и проверить сетчатку глаза. После заявления в полицию нападавший решил извинится за случившееся.

"Извинения Андрея я не принял - он считает, что мы общались как мужчина с мужчиной и поэтому можно бить человека, который при тебе сказал нецензурное слово в отношении товара. Я считаю, что я общался с ним, как клиент магазина Стилус и лично его никак не оскорбил, чтобы получить удары по моим рабочим инструментам: ноутбуку, голове и глазу", - подытожил пострадавший.

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