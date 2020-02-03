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3 февраля • обновлено в 17:41
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Киллер ждал из Парижа? Всплыли новые подробности расстрела врача в Киеве

8.9т
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Пластический хирург Андрей Сотник, которого расстреляли 2 февраля в Киеве, накануне вернулся из Франции.

По информации источников OBOZREVATEL, он с женой посетил профильный конгресс в Париже (судя по всему, речь о IMCAS World Congress 2020).

Отметим, что и Андрей, и Юлия – представители известных медицинских династий из Донецка. С началом войны они обосновались в Киеве.

Пластический хирург Андрей Сотник с женой Юлией. Знакомые утверждают, что пара была очень счастлива

Пластический хирург Андрей Сотник с женой Юлией. Знакомые утверждают, что пара была очень счастлива

Вернувшись 1 февраля из Парижа в столицу Украины, Сотники провели вечер в семейном кругу – отмечали день рождения сына-школьника.

На воскресенье Андрей Сотник не планировал никаких встреч. Однако, как утверждает источник, он все же собрался "на работу" – в свой офис на ул. Шота Руставели. Правда, только для того, чтобы распечатать ж/д билет (который в этот злополучный день купил отцу), ну и заодно купить круассанов ребенку.

Дом с аркой на Саксаганского, во дворе которого киллер расстрелял пластического хирурга Андрея Сотника

Дом с аркой на Саксаганского, во дворе которого киллер расстрелял пластического хирурга Андрея Сотника

Отметим, офис находится всего в паре километров от квартиры на Саксаганского, которую арендовали Андрей с женой, ребенком и родителями.

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Расстояние от квартиры до офиса

Расстояние от квартиры до офиса

Дом на Шота Руставели, где находится офис семьи Сотников

Дом на Шота Руставели, где находится офис семьи Сотников

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Темы
Убийство пластического хирурга в Киеве Криминал Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
убийство криминал
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