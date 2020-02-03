Киллер ждал из Парижа? Всплыли новые подробности расстрела врача в Киеве

Пластический хирург Андрей Сотник, которого расстреляли 2 февраля в Киеве, накануне вернулся из Франции.

По информации источников OBOZREVATEL, он с женой посетил профильный конгресс в Париже (судя по всему, речь о IMCAS World Congress 2020).

Отметим, что и Андрей, и Юлия – представители известных медицинских династий из Донецка. С началом войны они обосновались в Киеве.

Пластический хирург Андрей Сотник с женой Юлией. Знакомые утверждают, что пара была очень счастлива

Вернувшись 1 февраля из Парижа в столицу Украины, Сотники провели вечер в семейном кругу – отмечали день рождения сына-школьника.

На воскресенье Андрей Сотник не планировал никаких встреч. Однако, как утверждает источник, он все же собрался "на работу" – в свой офис на ул. Шота Руставели. Правда, только для того, чтобы распечатать ж/д билет (который в этот злополучный день купил отцу), ну и заодно купить круассанов ребенку.

Дом с аркой на Саксаганского, во дворе которого киллер расстрелял пластического хирурга Андрея Сотника

Отметим, офис находится всего в паре километров от квартиры на Саксаганского, которую арендовали Андрей с женой, ребенком и родителями.

Вечером 2 февраля на ул. Саксаганского произошло убийство, которое, по словам правоохранителей, имеет признаки заказного

Расстояние от квартиры до офиса

Дом на Шота Руставели, где находится офис семьи Сотников

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram