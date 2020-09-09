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Без сознания и на аппарате ИВЛ: стало известно о состоянии избитого Балуха

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
5,4 т.

  • Балуху была проведена операция, однако он все еще находится без сознания

  • Врачи говорят, что он – в стабильно тяжелом состоянии

Избиение Балуха

Балух находится в тяжелом состоянии в больнице после избиения. (hromadske.ua)

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, которого жестоко избили в Киеве, все еще не пришел в сознание.

Состояние мужчины остается стабильно тяжелым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По словам медиков столичной больницы, Балуха прооперировали и подключили к аппарату скорой вентиляции легких, однако он находится без сознания.

"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", – написала Геращенко.

Скриншот.

Скриншот. Facebook Iryna Gerashchenko

Отметим, что накануне нардеп сообщила, что Балуха после операции перевели в реанимацию. Известно, что у него тяжелая черепно-мозговая травма. Со своей стороны бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица.

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УкраинаНовости Киева и Киевской области Ирина ГеращенкоВладимир Балух
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