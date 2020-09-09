Без сознания и на аппарате ИВЛ: стало известно о состоянии избитого Балуха

Балуху была проведена операция, однако он все еще находится без сознания
Врачи говорят, что он – в стабильно тяжелом состоянии
Балух находится в тяжелом состоянии в больнице после избиения. (hromadske.ua)
Бывший пленник Кремля Владимир Балух, которого жестоко избили в Киеве, все еще не пришел в сознание.
Состояние мужчины остается стабильно тяжелым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
По словам медиков столичной больницы, Балуха прооперировали и подключили к аппарату скорой вентиляции легких, однако он находится без сознания.
"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", – написала Геращенко.
Скриншот. Facebook Iryna Gerashchenko
Отметим, что накануне нардеп сообщила, что Балуха после операции перевели в реанимацию. Известно, что у него тяжелая черепно-мозговая травма. Со своей стороны бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-пленника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что по Балуху велась слежка и его намереваясь убить.
В полиции Киева заявили, что в избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
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