Бегала крышей и кричала: в Киеве подросток попал в ужасное ЧП

В понедельник, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева, на улице Островная, на крыше недействующего ангара заметили девочку, 2005 года рождения, которая находилась в состоянии шока, бегала и кричала.
Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте, в 23:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на кровле ангара находится человек. Поэтому на место происшествия направили спасателей 17-й Государственной пожарно-спасательной части.
Они обнаружили, что на крыше находился подросток. Спасатели добрались на кровлю ангара и вместе с девочкой с помощью веревок спустились на землю.
В Киеве подросток попал в ужасную ЧП. Иллюстрация
Пострадавшую передали работникам скорой медицинской службы. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом сильного шока. В службу спасения позвонила мама девочки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве шестерых несовершеннолетних пришлось снимать с Северного моста, куда они забрались с неизвестной целью.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.