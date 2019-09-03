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3 сентября • обновлено в 16:20
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Бегала крышей и кричала: в Киеве подросток попал в ужасное ЧП

2.7т Читать материал на украинском

В понедельник, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева, на улице Островная, на крыше недействующего ангара заметили девочку, 2005 года рождения, которая находилась в состоянии шока, бегала и кричала.

Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте, в 23:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на кровле ангара находится человек. Поэтому на место происшествия направили спасателей 17-й Государственной пожарно-спасательной части.

Они обнаружили, что на крыше находился подросток. Спасатели добрались на кровлю ангара и вместе с девочкой с помощью веревок спустились на землю.

В Киеве подросток попал в ужасную ЧП. Иллюстрация

В Киеве подросток попал в ужасную ЧП. Иллюстрация

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Пострадавшую передали работникам скорой медицинской службы. Ее госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом сильного шока. В службу спасения позвонила мама девочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве шестерых несовершеннолетних пришлось снимать с Северного моста, куда они забрались с неизвестной целью.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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