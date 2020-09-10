Авария с дорожным катком парализовала движение в Киеве. Видео

В Киеве возле ТРЦ "Плазма" на проспекте Степана Бандеры автомобиль Suzuki жестко влетел в дорожный каток. Полиция сообщает о потерпевших.

Авария произошла утром в четверг, 10 сентября, в направлении Троещины. Видео с места ДТП опубликовал в Facebook "Киев оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что у автомобиля серьезно повреждена передняя часть, разбит и каток. В сети отмечают, что, предварительно, пострадал именно дорожный рабочий.

ДТП на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Telegram-канал "Киев сейчас"

На место ДТП прибыли скорая помощь, а также правоохранители.

Suzuki врезался в дорожный каток Telegram-канал "Киев сейчас"

В патрульной полиции Киева отметили, что движение на указанном участке дороги было затруднено – в частности, от станции метро "Почайна" в направлении Северного моста. Обстоятельства аварии уточняются.

На место ДТП прибыли медики и полиция. Telegram-канал "Киев сейчас"

Из-за ДТП на проспекте Степана Бандеры было затруднено движение. Facebook Патрульная полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 8 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом (в сторону Гостомеля) случилась масштабная авария с участием трех легковых авто и грузовика. В ДТП пострадал один водитель.

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