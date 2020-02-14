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15 февраля • обновлено в 00:18
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Киллер с двумя паспортами и гражданин РФ: нашли фото подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве

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Подозреваемыми в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве назвали граждан Кыргызстана и России.

Имена и фото задержанных полицией мужчин, личные данные которых официально пока не разглашали, в пятницу, 14 февраля, обнародовало издание Dетектив-info (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Утверждается, что киллером, которого поймали в Одессе, мог быть человек, у которого при себе был паспорт на имя 37-летнего Махаматякуба Маматкодирова.

Новости
В Одессе поймали подозреваемого в убийстве киевского пластического хирурга
Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве

Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве

Dетектив-info

Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве

Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве

Dетектив-info

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Dетектив-info

Действительно ли этот человек является киргизом, установит следствие. У мужчины дополнительно был выявлен паспорт гражданина Российской Федерации на уроженца города Баку Камиля Караева.

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Dетектив-info

У вероятного сообщника киллера, задержанного в Киеве, обнаружен документ на уроженца города Грозный, гражданина РФ Рустама Куркаева.

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Dетектив-info

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство пластического хирурга в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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