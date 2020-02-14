Киллер с двумя паспортами и гражданин РФ: нашли фото подозреваемых в убийстве пластического хирурга в Киеве

Подозреваемыми в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве назвали граждан Кыргызстана и России.
Имена и фото задержанных полицией мужчин, личные данные которых официально пока не разглашали, в пятницу, 14 февраля, обнародовало издание Dетектив-info (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Утверждается, что киллером, которого поймали в Одессе, мог быть человек, у которого при себе был паспорт на имя 37-летнего Махаматякуба Маматкодирова.
Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве
Dетектив-info
Названы имена возможных убийц пластического хирурга в Киеве
Dетектив-info
Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга
Dетектив-info
Действительно ли этот человек является киргизом, установит следствие. У мужчины дополнительно был выявлен паспорт гражданина Российской Федерации на уроженца города Баку Камиля Караева.
Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга
Dетектив-info
У вероятного сообщника киллера, задержанного в Киеве, обнаружен документ на уроженца города Грозный, гражданина РФ Рустама Куркаева.
Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга
Dетектив-info
Андрей Сотник: названы возможные убийцы хирурга
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Убийство пластического хирурга Андрея Сотника произошло вечером 2 февраля в Киеве – киллер совершил несколько выстрелов.
Стали известны приметы подозреваемого. Также появилось видео момента убийства.
Выяснилось, что родители пластического хирурга слышали, как убивали их сына.
Резонансное убийство пластического хирурга Андрея Сотника в центре Киева получило новый поворот. Оказалось, что родители врача были фигурантами громкого скандала в Донецке. О ситуации ставили в известность СБУ, прокуратуру и даже обращались к президенту.
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