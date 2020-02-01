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1 февраля • обновлено в 12:24
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"Аморально и унизительно!" Полиция устроила облаву возле мечети в Киеве: фото

1.1т
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В пятницу, 31 января, правоохранители устроили облаву возле мечети Исламского культурного центра Киева.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что это было аморальным и унизительным нарушением прав верующих (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Йемене повстанцы устроили кровавую бойню в мечети: погибли 60 военных элитного полка

Сотрудники Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции массово проверяли документы мусульман перед входом в здание.

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

"Что это за стыд такой, что это за позор такой? Раньше я критиковал российские власти за то, что они устраивают облавы у мечетей, а сегодня то же самое произошло в Киеве!" – написал он.

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

По словам Исмагилова около 12:00 к мечети подъехали два автобуса с более 40 экипированными правоохранителями, некоторые из них были в масках. В результате было задержано и вывезено автобусами 25 человек, которые не имели при себе документов.

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

"У нас что, в Киеве установлен паспортный режим, или военное положение? Я понимаю, что миграционная служба должна делать свою работу, но не у ворот мечетей, церквей и других культовых сооружений! Я не могу себе представить, чтобы у христианского храма, или иудейской синагоги так же устраивали проверку всех, кто идет на молитву. Во-первых, за что такое отношение к мусульманам Украины? Во-вторых, такой метод работы является аморальным и унизительным! Человек что, должен паспорт повесить на шею в развернутом виде, и только так идти на молитву в мечеть?" – возмущен Исмагилов.

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

Полиция устроила облаву возле мечети

Полиция устроила облаву возле мечети

facebook/said.ismagilov

Ране OBOZREVATEL писал, что боевики "ДНР" на Донбассе устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров. Людей без "документа самопровозглашенной республики" патрули буквально вылавливают на улицах.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
мусульмане
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Не сужу,але,можливо,були якісь попередження. Нікого не зачепили,всі ідентифіковані =невідомих повезли до вияснення особи. р.с. Я не дуже добре ставлюсь до Нинішної Влади,але безпека життя довкіл повинна бути забезпечена.Розумію,що "безпека" має дуже неоднозначне тлумачення.
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