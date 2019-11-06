"Адский" прорыв трубы в центре Киева: появились первые фото и видео с места ликвидации ЧП

Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы.
В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в образовавшуюся посреди проезжей части яму. OBOZREVATEL собрал подборку кадров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Позже на место прибыла коммунальная техника, ремонтники планировали работать всю ночь и ликвидировать последствия к вечеру 6 ноября. Если будут выявлены новые проблемы, работы затянутся.
"Адский" прорыв трубы в центре Киева
На период ликвидации прорыва движение по части улицы Саксаганского перекрыли от Шота Руставели до Большой Васильковской.
Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского
В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы
В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму
Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского
В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы
В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму
Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского
В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.
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