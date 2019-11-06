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6 ноября • обновлено в 11:58
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/ Криминал

"Адский" прорыв трубы в центре Киева: появились первые фото и видео с места ликвидации ЧП

1.1т Читать материал на украинском

Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы.

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в образовавшуюся посреди проезжей части яму. OBOZREVATEL собрал подборку кадров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Позже на место прибыла коммунальная техника, ремонтники планировали работать всю ночь и ликвидировать последствия к вечеру 6 ноября. Если будут выявлены новые проблемы, работы затянутся.

"Адский" прорыв трубы в центре Киева

"Адский" прорыв трубы в центре Киева

На период ликвидации прорыва движение по части улицы Саксаганского перекрыли от Шота Руставели до Большой Васильковской.

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Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кличко хорошо подготовился к отопительному сезону)
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
В кое века киевляне помылись горячей водой.Рад,очень рад.
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