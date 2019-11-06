"Адский" прорыв трубы в центре Киева: появились первые фото и видео с места ликвидации ЧП

Появились первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, где 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы.

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в образовавшуюся посреди проезжей части яму. OBOZREVATEL собрал подборку кадров (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Позже на место прибыла коммунальная техника, ремонтники планировали работать всю ночь и ликвидировать последствия к вечеру 6 ноября. Если будут выявлены новые проблемы, работы затянутся.

"Адский" прорыв трубы в центре Киева

На период ликвидации прорыва движение по части улицы Саксаганского перекрыли от Шота Руставели до Большой Васильковской.

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

В результате ЧП перекресток залило кипятком, а несколько авто провалились в яму

Первые фото и видео с места проведения ремонтных работ в Киеве, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского

В Киеве 5 ноября произошел прорыв водопроводной трубы

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 ноября, в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

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