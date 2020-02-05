"Мы возмущены!" "1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

Телеканал "1+1" отреагировал на обыски Службы безопасности Украины в редакциях программ "Гроші", "Украинские сенсации" и "Секретные материалы".

Заявление появилось на сайте ТСН. Также был обнародован фрагмент постановления суда, по которому устроили обыск (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", – сказано в заявлении.

"1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

"Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и предоставить ей максимального огласки, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, напрямую связанного с национальной безопасностью. Такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", – подчеркнули в "1+1".

Канал обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроші".

"Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", – резюмировали в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL,спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

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