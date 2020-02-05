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7 февраля • обновлено в 07:56
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"Мы возмущены!" "1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

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Телеканал "1+1" отреагировал на обыски Службы безопасности Украины в редакциях программ "Гроші", "Украинские сенсации" и "Секретные материалы".

Заявление появилось на сайте ТСН. Также был обнародован фрагмент постановления суда, по которому устроили обыск (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Причины обыска нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности", – сказано в заявлении.

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"1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

"1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

"Чтобы не дать возможности политическим силам использовать их ресурс для давления на свободу медиа, мы обращаемся к журналистскому сообществу с просьбой не оставить эту ситуацию без внимания и предоставить ей максимального огласки, не допустить посягательства на свободу слова в Украине, напрямую связанного с национальной безопасностью. Такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" являются полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", – подчеркнули в "1+1".

Канал обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать ситуацию, известно ли ему о причинах проведения следственных действий в помещении редакции "Гроші".

"Надеемся, что они достаточно "весомые" и действительно связаны с вопросами национальной безопасности", – резюмировали в заявлении.

"Мы возмущены!" "1+1"обратился к Баканову из-за скандального обыска

Как сообщал OBOZREVATEL,спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Иван Баканов
Теги
телеканал 1+1 Служба безопасности Украины
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
двіж кланів. конфлікт намагатимуться всі сторони звести на особистості, вкоряючи один одних процедурною некваліфікованісттю. та пріорітетом є держава- пріорітет не для домінування у паразитуванні державних, та чи або приватно-комерційних утримувань на державних квотах, а держава як розвиток всього суспільства країни, та внесок у розвиток цивілізації, людства при нагоді...
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Fox Serg
Fox Serg
Опа, а что не так? А чем г+г недовольны? Жополизы бенины!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а люди обурени что в новостях канала 1+1 одна брехня )
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D SS
D SS
Артеллерист Моня, хоча ти і бот але це правда. Вибно рашці вже канал г+г разом з бенею не потрібен,от СБУ і наїхало. Це вам ріднетькі не при ПОРОШЕКО де можна було всіх і вся поливати помиями
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