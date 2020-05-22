COVID-19 в Киеве: Кличко назвал самые зараженные районы

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 47 человек, среди них девять медиков. При этом скончался один человек.

Об этом заявил на брифинге мэр столицы Украины Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Виталий Кличко озвучил свежие данные по коронавирусу в Киеве

Всего в городе COVID-19 заразилось уже 2522 человека, произошло 58 летальных случаев, а 338 человек выздоровели.

Среди заболевших за последние сутки: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 23 мужчины в возрасте от 19 до 76 лет, а также двое мальчиков девять и 10 лет.

В больницы были госпитализированы 16 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей. Выздоровели за сутки 23 человека.

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