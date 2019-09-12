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12 сентября • обновлено в 16:25
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"За скот принимают!" В Киеве устроили бунт из-за беспорядков в электричках. Видео

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В четверг утром, 12 сентября, в Киеве, возле станции "Троещина-2", люди заблокировали движение электричек. Они возмутились тем, что этот транспорт ездит не по расписанию, он слишком мал для того, чтобы поместились все желающие, а часть рейсов вообще отменена.

Среди причин также то, что вместо 6 вагонов приезжает 4, также часть дверей в электричке просто не открывается. Соответствующее видео разместили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы. Внимание, присутствует нецензурная лексика).

На ролике видно, как много людей стало поперек пути и не позволило электричке двигаться дальше. На перроне находилась еще большая часть жителей города. Многие из них поддержали протестующих, однако были и те, кто возмутился.

В Киеве устроили бунт из-за беспорядков в электричках

В Киеве устроили бунт из-за беспорядков в электричках

Скриншот

Под постом люди начали возмущенно комментировать ситуацию.

"С электричками действительно беда – разваливаются прямо на глазах (инфа от работников депо). Лучше, по возможности, избегать поездок ними", "Давно пора навести порядок. Перестал пользоваться в связи с постоянными задержками", "Правильно... На всех направлениях такое... Людей за скот принимают... Однажды у нас двери не открывались во всех вагона ... Люди руками выталкивали... Направление Святошино – Тетерев", – написали.

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Некоторые добавили, что похожее наблюдается и в других видах транспорта, в частности троллейбусах.

"То же самое можно сказать и о городском транспорте!! Неоднократно ждала 18, 16 троллейбусы до 40 минут!!! Это не промежуток для транспорта!!! Также 33 троллейбус, который курсирует с вокзала... Ужас!!" – добавили пользователи.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 18 июля недалеко от станции метро "Лесная" загорелся маршрутный автобус с пассажирами. Возгорание удалось оперативно потушить благодаря полиции.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Перемога, однозначно. Рагули как всегда молодцы!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А на майдане люди думали, шо через пару лет будут как в Европе жить. Через пару сотен лет разве что
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Карпов Антон
Карпов Антон
Если Киевлянин приедет в Москву у него будет шок
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