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"За что мы платим?!" В Киеве жители пожаловались на ржавую воду в кранах

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Жители Киева пожаловались на загрязненную воду ржавого цвета, бегущую из кранов с горячей водой.

По их словам, такое явление для некоторых микрорайонов уже вошло в привычку. Об этом сообщили в группе "Воскресенка+Радужный" в Facebook.

"Чем больше сливала, тем хуже становилось", – пожаловалась Тоня Кивенко.

В комментариях к посту соседи по району сообщили, что столкнулись с такой же ситуацией.

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"Жаль, что приходится за такое качество воды платить, так как приходится сливать эту воду", – возмутились киевляне.

"За что мы платим?!" – задали вопрос комментаторы.

Вода

Вода

Скриншот

Грязная вода

Грязная вода

Скриншот

По их словам, чтобы из крана побежала нормальная вода, понадобилось около получаса лить ржавую.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Винницкой области во время аварии при перевозке опасных химических веществ в воду вылилось около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений.

Из-за угрозы загрязнения воды в Киевской области полностью перекрывали водоснабжение для города Белая Церковь.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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