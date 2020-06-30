Языковой скандал в киевском "Театре на Подоле": администрация заявила о фейке

Страница в Facebook под названием "Театр на Подоле" (театр в Киеве), администратор которой не отвечал на вопрос зрителя, что требовал общения на русском языке, оказалась фейковой.

Пресс-служба театра уже отреагировала в комментариях соответствующего поста, заявив, что в заведении "не позволили бы себе унижать зрителей".

Так, на фейковой странице ранее появился скриншот переписки со зрителем театра, который хотел услышать ответ на вопрос и требовал общения на русском. Автор поста коротко подписал его фразой "Нам пишут "зрітєлі". Примечательно, что тогда в комментариях многие пользователи сети поблагодарили администраторов за такую позицию, заявив, что теперь обязательно будут ходить на спектакли в театр.

Пост с фейковой страницы Скриншот

Позже появилась реакция представительства официальной страницы заведения, а также его пиарщицы и сммщицы Ольги Усачевой.

"Это фейковая страница. Мы никакого отношения к ней не имеем. Ведь мы бы себе не позволили унижать зрителей", – написало представительство театра.

"Толерантность никто не отменял. Когда вы пишете шутки от имени нашего бренда – это еще, возможно, имеет место быть, но когда вы унижаете зрителей от имени театра, при том, что вы к нам никакого отношения не имеете, – это неэтично. Поэтому, уважаемые зрители, обращайте внимание на статус страницы, к которой обращаетесь", – добавила Усачева, опубликовав ссылку на официальную страницу заведения.

Комментарий "Театра на Подоле" Скриншот

Комментарий сммщицы "Театра на Подоле" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на странице якобы киевского "Театра на Подоле" в Facebook отказались ответить на вопрос зрителю, который требовал, чтобы к нему общались на его родном языке – русском.