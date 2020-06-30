МоваЯзык

Топ-темы:

Языковой скандал в киевском "Театре на Подоле": администрация заявила о фейке

Яра Дорош
Книга жалоб
1,6 т.
Языковой скандал в киевском 'Театре на Подоле'

Языковой скандал в киевском "Театре на Подоле". kyivmaps.com

Страница в Facebook под названием "Театр на Подоле" (театр в Киеве), администратор которой не отвечал на вопрос зрителя, что требовал общения на русском языке, оказалась фейковой.

Пресс-служба театра уже отреагировала в комментариях соответствующего поста, заявив, что в заведении "не позволили бы себе унижать зрителей".

Так, на фейковой странице ранее появился скриншот переписки со зрителем театра, который хотел услышать ответ на вопрос и требовал общения на русском. Автор поста коротко подписал его фразой "Нам пишут "зрітєлі". Примечательно, что тогда в комментариях многие пользователи сети поблагодарили администраторов за такую позицию, заявив, что теперь обязательно будут ходить на спектакли в театр.

Пост с фейковой страницы

Пост с фейковой страницы Скриншот

Позже появилась реакция представительства официальной страницы заведения, а также его пиарщицы и сммщицы Ольги Усачевой.

"Это фейковая страница. Мы никакого отношения к ней не имеем. Ведь мы бы себе не позволили унижать зрителей", – написало представительство театра.

"Толерантность никто не отменял. Когда вы пишете шутки от имени нашего бренда – это еще, возможно, имеет место быть, но когда вы унижаете зрителей от имени театра, при том, что вы к нам никакого отношения не имеете, – это неэтично. Поэтому, уважаемые зрители, обращайте внимание на статус страницы, к которой обращаетесь", – добавила Усачева, опубликовав ссылку на официальную страницу заведения.

Комментарий "Театра на Подоле"

Комментарий "Театра на Подоле" Скриншот

Комментарий сммщицы "Театра на Подоле"

Комментарий сммщицы "Театра на Подоле" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на странице якобы киевского "Театра на Подоле" в Facebook отказались ответить на вопрос зрителю, который требовал, чтобы к нему общались на его родном языке – русском.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области
Поделиться в Facebook
  2. Кияни
  3. Книга жалоб