"Все заговорили на украинском!" Киевлянка устроила миграционной службе "языковой пинок"

В Киеве местная жительница пожаловалась на сотрудников Государственной миграционной службы Украины в одном из районов города, которые якобы не хотели разговаривать на украинском языке до тех пор, пока им не "дали пинка".

Об этом киевлянка, работница Министерства юстиции Украины Ольга Хижняк написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что пришла в учреждение, чтобы забрать документы.

"Государственная миграционная служба одного из районов Киева... Ни слова на государственном языке. Я обращалась к сотрудникам на украинском – ответы получала "узьким языком", – подчеркнула женщина.

Киевлянка устроила миграционной службе "языковой пинок". Иллюстрация

Киевлянка добавила, что после этого обратилась к руководительнице и пожаловалась на ситуацию, а та сразу пошла к своим коллегам.

"В жесткой, невежливом форме она напомнила сотрудникам, в каком государстве они находятся. И, о чудо!!! Сотрудники госучреждения моментально запели соловьиной чисто и красиво, а главное – все посетители начали говорить на государственном! То есть"рузкоязичнаму населению" нужен "волшебный пинок", чтобы эти люди начали уважать свою страну и себя в ней. Языковой закон нам на помощь!" – подытожила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской, 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Сотрудницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а затем и обслуживать клиента.

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