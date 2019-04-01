В центре Киева прорвало асфальт: по улицам побежал кипяток

В Шевченковском районе Киева 1 апреля прорвало асфальт и трубы с горячей водой. Несколько улиц буквально залило кипятком.
ЧП произошло в районе Института физической культуры, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительным данным, авария случилась на ул. Деловой, а вода хлынула вниз. Автомобилям лужи кипятка доходят примерно до середины колес.
В Киеве прорвало трубы с кипятком
Скриншот
В Киеве прорвало трубы с кипятком
Скриншот
В Киеве прорвало трубы с кипятком
Скриншот
На одном из опубликованных видео видно, что "гейзер" бьет посреди клумбы с деревьями. По словам очевидцев, центром прорыва является один из перекрестков ул. Деловая.
Также на месте происшествия провалился асфальт вместе с автомобилем. Внедорожник пришлось доставать при помощи подъемного крана.
В Киеве провалился асфальт
Скриншот
В Киеве прорвало трубы с кипятком
Скриншот
Ориентировочное место прорыва
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в марте прошлого года посреди дороги произошел прорыв трубы, из-за чего авто провалилось под землю. Дорогу пришлось частично перекрывать.
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