В центре Киева прорвало асфальт: по улицам побежал кипяток

В Шевченковском районе Киева 1 апреля прорвало асфальт и трубы с горячей водой. Несколько улиц буквально залило кипятком.

ЧП произошло в районе Института физической культуры, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, авария случилась на ул. Деловой, а вода хлынула вниз. Автомобилям лужи кипятка доходят примерно до середины колес.

В Киеве прорвало трубы с кипятком Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком Скриншот

На одном из опубликованных видео видно, что "гейзер" бьет посреди клумбы с деревьями. По словам очевидцев, центром прорыва является один из перекрестков ул. Деловая.

Также на месте происшествия провалился асфальт вместе с автомобилем. Внедорожник пришлось доставать при помощи подъемного крана.

В Киеве провалился асфальт Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком Скриншот

Ориентировочное место прорыва Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте прошлого года посреди дороги произошел прорыв трубы, из-за чего авто провалилось под землю. Дорогу пришлось частично перекрывать.

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