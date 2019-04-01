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В центре Киева прорвало асфальт: по улицам побежал кипяток

1.9тЧитать материал на украинском

В Шевченковском районе Киева 1 апреля прорвало асфальт и трубы с горячей водой. Несколько улиц буквально залило кипятком.

ЧП произошло в районе Института физической культуры, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, авария случилась на ул. Деловой, а вода хлынула вниз. Автомобилям лужи кипятка доходят примерно до середины колес.

Новости
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В Киеве прорвало трубы с кипятком

В Киеве прорвало трубы с кипятком

Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком

В Киеве прорвало трубы с кипятком

Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком

В Киеве прорвало трубы с кипятком

Скриншот

На одном из опубликованных видео видно, что "гейзер" бьет посреди клумбы с деревьями. По словам очевидцев, центром прорыва является один из перекрестков ул. Деловая.

Также на месте происшествия провалился асфальт вместе с автомобилем. Внедорожник пришлось доставать при помощи подъемного крана.

В Киеве провалился асфальт

В Киеве провалился асфальт

Скриншот

В Киеве прорвало трубы с кипятком

В Киеве прорвало трубы с кипятком

Скриншот

Ориентировочное место прорыва

Ориентировочное место прорыва

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в марте прошлого года посреди дороги произошел прорыв трубы, из-за чего авто провалилось под землю. Дорогу пришлось частично перекрывать.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухие ! Бегом туда, за одно и помоетесь, блохастые !
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Кипяток в борьбе обрёл свою свободу и независимость. Но коварные люди сразу стали с этим бороться...
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Ничего страшного, привыкайте, это у вас еще Кошевой не мэром работает. Но скоро может быть и он.
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