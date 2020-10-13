В центре Киева пинками прогнали молодежь, которая пела гимн страны-агрессора. Видео 18+

В Киеве 13 октября группа молодых людей спела гимн страны-агрессора – России, однако их прогнали прохожие.

Инцидент произошел возле Олимпийского стадиона, сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня, в центре Киева, возле Олимпийского стадиона, был вот такой очень странный движ – две девушки пели гимн России. Спустя несколько минут к ним подошел мужчина и популярно объяснил, что к чему", – сказано в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что девушки поют гимн, а их в это время снимает парень. К ним подошел мужчина и начала что-то объяснять. После этого он, пиная ногами, прогнал парня, и оттолкнул девушку, которая стала возмущаться.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Южное Одесской области в эфир пробилось российское пропагандистское радио "Звезда". В его эфире в тот момент было слышен гимн России.