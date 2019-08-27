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В центре Киева огромное дерево упало на пешехода: фото с места ЧП

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В Печерском районе Киева 27 августа на прохожую упало огромное дерево. Пострадавшую госпитализировали с места ЧП.

Инцидент произошел на улице Чигорина, 59а, сообщили на канале "Киев Оперативный" в Telegram.

"К сожалению, упало прямо на женщину (около 60 лет). На место приехали сотрудники ГосЧС, врачи скорой помощи и полиция. Движение транспорта перекрыли", – уточнили в соцсети.

В центре Киева на дорогу упало дерево

В центре Киева на дорогу упало дерево

Telegram "Киев Оперативный"

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Дерево рухнуло на проезжую часть

Дерево рухнуло на проезжую часть

Telegram "Киев Оперативный"

Пострадавшую госпитализировали

Пострадавшую госпитализировали

Telegram "Киев Оперативный"

На опубликованных снимках видно, что рухнувшее дерево перекрыло все полосы движения авто и тротуар.

Дерево перекрыло улицу

Дерево перекрыло улицу

Telegram "Киев Оперативный"

Улица Чигорина в Киеве

Улица Чигорина в Киеве

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Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева в ботаническом саду дерево упало прямо на дорожку для пешеходов, едва не задев прохожую девушку. ЧП произошло в ботаническом саду им. Фомина, где много деревьев находятся в плохом состоянии.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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