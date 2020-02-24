В Киеве вспыхнул новый языковый скандал. Одну из ІТ-компаний обвинили в том, что она отказалась принимать на работу человека, который принципиально не общался на русском.

Об этом сообщила специалистка в области подбора персонала Вера Хвуст на своей странице в Facebook. Женщина добавила, что все равно продолжит борьбу за возможность свободно общаться на родном языке.

"Моего кандидата отклонила ІТ-компания. Отклонили из-за того, что человек принципиально не общается на русском языке. Это официальный отказ как мне (в лице компании), так и человеку", – написала Хвуст.

В Киеве ІТ-компания попала в языковый скандал

Уже в комментариях под постом она добавила, что инцидент произошел именно в столице Украины.

Комментарий о языковом скандале в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Вишневое под Киевом разгорелся языковый скандал – врач-педиатр отказалась разговаривать с мамой и ее маленькой дочкой, которые пришли на осмотр, на украинском.

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