В Киеве водитель вытолкал пожилого мужчину из маршрутки. Видео

В Киеве в субботу, 14 ноября, водитель маршрутки вытолкал пожилого пассажира, который не оплатил проезд.

Соответствующие кадры опубликованы на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел в маршрутном такси № 227, у обоих участников конфликта маски были надеты неправильно.

На видео видно, как водитель пытался вытащить мужчину и хватал его за одежду. Тот сопротивлялся, ухватившись за сиденье, и пригрозил неприятностями.

Мужчина аргументировал, что ему положен бесплатный проезд. В ответ водитель заявил, что у того нет удостоверения и это не государственный транспорт.

В итоге водитель схватил шапку мужчины, и выбежал из маршрутки, тот отправился за ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне возмутились сиденьями без спинок в киевской маршрутке №598-Д, которая курсирует на Троещину.