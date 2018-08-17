В Киеве в детском лагере произошло массовое отравление

В киевском детском лагере "Пуща-Водица" отравились трое детей-участников танцевального кружка, которые прибыли туда на оздоровление. Также симптомы острой кишечной инфекции проявились у двух сопровождавших их взрослых.

Ухудшение самочувствия они заметили спустя два дня проживания в лагере, 15 августа, сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы Киева. Отмечается, что все трое пострадавших детей жили в одной комнате.

"Двоих из них доставили в Киевскую городскую детскую больницу №1, где их осмотрели и выписали в тот же день. Третьего ребенка, по требованию родителей, после осмотра врачами скорой помощи забрали домой для лечения по месту проживания", — сообщили в Госпродпотребслужбе.

Точная причина отравления не называется, однако эксперты отметили, что при осмотре санатория обнаружили целый ряд нарушений. К примеру, помещение пищеблока не содержится в чистоте, отсутствуют справки о состоянии здоровья сопровождающих детей взрослых, а также имеются повреждения холодильников и складских помещений, где хранились продукты.

Детское учреждения оздоровления и отдыха "Пуща-Водица"

Как писал OBOZREVATEL, в июле в детском лагере "Славутич", что под Киевом, отравились 12 детей. Одна из пострадавших впала в кому и долгое время пребывала в тяжелейшем состоянии.