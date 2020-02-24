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24 февраля • обновлено в 16:01
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В Киеве непогода повредила многоэтажку: опубликованы фото

4.4т
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В Киеве 24 февраля из-за непогоды со стены многоэтажки осыпалось утепление фасада.

Инцидент произошел на улице Новаторов в Днепровском районе. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"На улице Новаторов, 22а дом решил, что ему жарко, и немного разделся, сбросив лишнее утепление фасада", – говорится в посте.

В Киеве непогода повредила многоэтажку

В Киеве непогода повредила многоэтажку

Именно 24 февраля столицу Украины накрыла мощная непогода – шел дождь со снегом, поднялся ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Киев затопило водой. На одной из улиц причиной стала неисправная канализация, на многих других – сильный дождь со снегом.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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