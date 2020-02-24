В Киеве 24 февраля из-за непогоды со стены многоэтажки осыпалось утепление фасада.
Инцидент произошел на улице Новаторов в Днепровском районе. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.
"На улице Новаторов, 22а дом решил, что ему жарко, и немного разделся, сбросив лишнее утепление фасада", – говорится в посте.
В Киеве непогода повредила многоэтажку
Именно 24 февраля столицу Украины накрыла мощная непогода – шел дождь со снегом, поднялся ветер.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Киев затопило водой. На одной из улиц причиной стала неисправная канализация, на многих других – сильный дождь со снегом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.