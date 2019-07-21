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В Киеве глава участковой избирательной комиссии пришел на работу пьяным

2.1т Читать материал на украинском

В Киеве глава участковой избирательной комиссии (УИК) пришел на участок проведения внеочередных выборов в Раду пьяным. В его крови зафиксировали больше двух промилле алкоголя.

На него составили админпротокол, сообщили на странице полиции Киева в Facebook. Уточняется, что речь идет об участке в Днепровском районе.

"Поступило сообщение, что глава участковой избирательной комиссии находится в нетрезвом состоянии. Работники патрульной полиции провели тест на драгере, который показал 2,33 промилле", – уточнили правоохранители.

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Выборы (иллюстрация)

Выборы (иллюстрация)

Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Проголосовать могут только граждане Украины, которые на день их проведения достигли 18 лет. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Mild Heir
Mild Heir
Так все-таки в крові, чи на драгері?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба его самого в Раду. Настоящий,щирый украинец-цеевропеец козацкого роду
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