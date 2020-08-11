В Киеве бешеная кошка напала на человека и умерла. Иллюстрация.

В Киеве у бездомной кошки обнаружили бешенство. Она умерла, однако перед этим укусила мужчину.

Как написала пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своей странице в Facebook, на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном органе Киевского горсовета определили первоочередные меры, чтобы не допустить распространение бешенства.

Так, по информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве, 7 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили труп кошки. Исследования обнаружили у нее характерное для бешенства животных свечение.

Бездомная кошка некоторое время жила на территории дома отдыха "Конча-Заспа" по адресу: Столичное шоссе, 24-й км. Она умерла 7 августа, но 5 августа укусила мужчину. Пострадавший по состоянию на 11 августа получает антирабическое лечение в одной из больниц Киева.

"Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки). Поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом. профилактические рекомендации просты – не пропускать прививки домашних любимцев. Вакцинацию животному нужно делать ежегодно. В случае покуса или ослюнения следует немедленно обращаться за медицинской помощью", – пояснили в службе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 5 августа с пятого этажа жилого дома выбросили кота, в результате чего тот погиб.