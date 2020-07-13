В Киеве автобус "рассыпался" прямо на дороге. Видео

В Киеве 13 июля автобус №101 (ул. Милославская – ст. м. "Почайна") "рассыпался" прямо на дороге.

У транспортного средства отвалилась одна из деталей. Инцидент произошел на улице Николая Закревского, написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту №101, что-то оторвалось. Хорошо, что не колеса, как это часто бывает у маршруток", – говорится в посте.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве у одного из маршрутных автобусов отвалилось колесо с частью оси. Оно полетело на тротуар и едва не травмировало человека.