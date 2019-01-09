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''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде

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Жительнице Киева доставили еду, заказанную в сети ресторанов быстрого питания McDonald's, со странными надписями на упаковке.

Об этом на странице в Facebook сообщила Мелани Подоляк, сопроводив пост соответствующим снимком. Как уточнила она, заказ делала вместе с коллегами, работая в Верховной Раде.

"Если это криптическое послание было направлено на каких-то конкретных работников, то вы говорите. Хоть в бургеры не наплевали?" — пошутила она.

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''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде

facebook.com/podolyakmel

Обратившись за разъяснениями касательно нецензурных надписей к сотрудникам службы доставки и сети фаст-фуда, она выяснила, что на коробках и пакетиках с едой работник, оформляющий доставку, оставил последние символы окончания кода заказа — "XYU".

В комментариях Подоляк поделилась фотографией.

''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде

facebook.com/podolyakmel

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"Бесценный кейс из кризисных коммуникаций. Эти замечательные три буквы — окончание кода заказа. Человек, который работает в "Маке", пишет те коды машинально… Как сказала мне сотрудница "у нас одна половина отдела поседела от стресса, а та, которая не поседела, просто еще не слышала об этом случае".

"Жесть дня", "Ого!" "Надеюсь, это не название того, что они туда положили", "Эта история сделала мой день, точно на миллион!" "Ешьте, не обляпайтесь и не забывайте, как вас любят", "Я бы не рискнула есть", — пишут пользователи сети под постом.

''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
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''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде
''В бургеры не наплевали?'' Всемирно известная сеть фаст-фудов оскандалилась ''матами'' в Раде

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве кафе угодило в скандал с известным фотографом, которого один из сотрудников послал "на три буквы".

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
скандалыфотографиикурьезMcDonald's
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