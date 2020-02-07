Украшенная "туалетной" плиткой новостройка в Киеве возмутила сеть. Фото

В Киеве засняли на фото новостройку, фасад которой "украсили" "туалетной" плиткой. Сеть возмутила такая безвкусица.

Дом расположен на улице Дмитриевская в Шевченковском районе города. Фото опубликовал киевлянин Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook.

"Видимо, у коммунальщиков, строящих этот дом, на складах осталось много туалетной плитки, и они решили использовать ее на фасаде", – написал мужчина.

Украшенная "туалетной" плиткой новостройка в Киеве возмутила сеть Facebook/Дмитрий Макагон

Пользователей сети возмутила такая безвкусица в столице.

"Дом то неплохой, но плитка – провал", "Это грунтовка плиткой, будут еще слои", "Сверху, мало того, что балкон не в цвет с остальными поставили, так даже защитную пленку поленились отодрать. Теперь торчит как *уй на лбу", "Это под мрамор подбирали", "Плитка имеет свойство отклеиваться и падать, точка росы, зимы и все такое... Обязательно надо выдать каски!", "Его когда начинали строить, казалось, будет что-то очень интересное. Но чем дальше шло строительство, тем больше приходило понимание, какое г*вно построили", – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть возмутило фото одного из киевских дворов. На нем изображены как новые, так и старые дома столицы Украины, а также просто огромное количество автомобилей.

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