ТРЦ друга Путина попал в новый скандал: очевидцы сняли жуткое видео

В Киеве крупный ТРЦ Ocean Plaza попал в новый скандал, связанный с несанкционированным выбросом отходов на обочину у реки Лыбидь.

Жители Киева начали массово жаловаться на огромное количество выброшенных использованных стаканов из-под напитков, салфеток и стаканчиков для попкорна. Согласно с видео, обнародованным на странице Голосеевского района в Facebook, килограммы мусора валяются прямо через дорогу от ТРЦ (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Вот куда девается мусор из кафешек Ocean Plaza. Как вам такое управление отходами?" — подписали фотографии и видеодоказательства в соцсети.

Мусор возле Ocean Plaza Facebook Юлия Полякова

Мусор возле Ocean Plaza Facebook Юлия Полякова

В комментариях к посту пользователи предположили, что источником большого количества отходов может быть кинотеатр, размещенный в торгово-развлекательном комплексе. Другой вероятной причиной комментаторы назвали бездомных, которые могли достать пакеты с мусором из контейнеров.

"Хорошо видно, что все стаканы из одного заведения. Возможно, из кинотеатра выбрасывают", — написал Михаил Петелицкий.

Небезразличные киевляне обратились за помощью к КП "Плесо", которое занимается охраной водного фонда Киева, а предприятие, в свою очередь, проинформировало полицию.

По предварительной версии, виновниками засорения реки являются бездомные, которые вытаскивали мусорные пакеты в поисках стеклотары.

"Из общего мусорника ТРЦ выносили мешки, принадлежащие кинотеатру, так как в них много стекла и жестянки, которую можно сдать. А все, что им не нужно было — выкидывали у речки", — написал один из комментаторов.

За последние месяцы ТРЦ Ocean Plaza неоднократно попадал в громкие скандалы. В основном их причиной становился формальный собственник ТРЦ — российский бизнесмен и друг президента РФ Игорь Ротенберг, генподрядчик строительства Крымского моста.

В июне 2018 появилась информация, что компания Игоря Ротенберга "ТПС Недвижимость" ведет переговоры о продаже Ocean Plaza, однако сделка не была завершена.

Ocean Plaza comers.com.ua

После этого, в июле 2018, участники националистической организации С14 разрисовали и обклеили флаерами здание ТРЦ, митингуя за закрытие российского бизнеса в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, 26 ноября на первом этаже ТРЦ Ocean Plaza неизвестные бросили дымовую шашку. Из-за задымления пришлось провести экстренную эвакуацию всех работников и посетителей.

27 ноября Ocean Plaza заблокировали члены националистических организаций. Они принесли к центральному входу шины и не пропускали вовнутрь ни работников, ни посетителей. Комплекс начал работу только около 12:00. 29 ноября они продолжили блокировку ТРЦ.