Третий раз за месяц: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка

В Киеве рядом со станцией метро "Лесная" загорелся очередной маршрутный автобус. Столб густого дыма охватил весь салон.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Киев Оперативный". Инцидент произошел около 8 утра 22 июля (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Он уже полностью сгорел в середине!" – прокомментировали очевидцы.

В Киеве загорелась маршрутка Скриншот

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На опубликованном видео видно, что вокруг транспорта столпились люди. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киеве загорелась маршрутка Скриншот

Аналогичное ЧП с маршрутным транспортом на "Лесной" происходит уже третий раз замесяц. До этого автобусы загорались 9 и 18 июля.

В Киеве загорелась маршрутка Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 18 июля в Киеве возле метро "Лесная" тоже загорелась маршрутка. Возгорание удалось оперативно затушить благодаря полиции.

Аналогичное ЧП с маршруткой на Лесном массиве произошло 9 июля. Тогда из-за загоревшегося на ходу автобуса дымом затянуло почти всю дорогу.

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