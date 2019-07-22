Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Книга жалоб

Третий раз за месяц: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка

606 Читать материал на украинском

В Киеве рядом со станцией метро "Лесная" загорелся очередной маршрутный автобус. Столб густого дыма охватил весь салон.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе "Киев Оперативный". Инцидент произошел около 8 утра 22 июля (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Он уже полностью сгорел в середине!" – прокомментировали очевидцы.

В Киеве загорелась маршрутка

В Киеве загорелась маршрутка

Скриншот

Новости
В Киеве посреди дороги загорелась машина

На опубликованном видео видно, что вокруг транспорта столпились люди. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Киеве загорелась маршрутка

В Киеве загорелась маршрутка

Скриншот

Аналогичное ЧП с маршрутным транспортом на "Лесной" происходит уже третий раз замесяц. До этого автобусы загорались 9 и 18 июля.

В Киеве загорелась маршрутка

В Киеве загорелась маршрутка

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 18 июля в Киеве возле метро "Лесная" тоже загорелась маршрутка. Возгорание удалось оперативно затушить благодаря полиции.

Аналогичное ЧП с маршруткой на Лесном массиве произошло 9 июля. Тогда из-за загоревшегося на ходу автобуса дымом затянуло почти всю дорогу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сало Уронили
Сало Уронили
опять горят маршрутки Пецы Липецкого
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel