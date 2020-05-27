Скандальные стройки "Укрбуда": инвесторы дали власти неделю – иначе протесты

В эпопее с недостроями "Укрбуда" наметился новый поворот. Инициативная группа инвесторов встретилась с представителями Минобороны, на землях которого возводятся несколько ЖК, а в КГГА прошло совещание. В то же время обманутые вкладчики заявили о готовности выйти на протесты – если в течение недели не будет принято кардинальных решений.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Инвесторы "Укрбуда" готовы к новым акциям протеста

В Минобороны сделали первый ход

Как рассказали OBOZREVATEL инвесторы ЖК "Укрбуда", 26 мая состоялась встреча инициативной группы инвесторов, представителя "Киевгорстроя", советника министра обороны Игоря Халимона, а также руководителей структурных подразделений МОУ, имеющих отношение к этому делу.

Встреча в МОУ

Советник министра заявил, что найден механизм решения проблемы и уже запущена процедура для получения необходимых решений, которые позволят подписать договоры с "Киевгорстроем" на прежних условиях о достройке четырех из 23 ЖК "Укрбуда". Речь идет о жилых комплексах "Чарівне місто", Urban Park , Art House и "Оберег-2", сооружаемых на землях Минобороны.

"Игорь Халимон заверил, что это позволит уже в начале июня этого года "освободить" указанные ЖК от судебных дел, которые начаты Генеральной прокуратурой и Министерством обороны, а также решить проблемные вопросы с юридическим статусом заказчика строительства одного из ЖК, находящегося "под эгидой" Минобороны", – рассказали представители инициативной группы инвесторов.

Игорь Халимон Фото инициативной группі инвесторов

Советник министра сообщил, что проблемные вопросы достройки касаются только двух из четырех указанных ЖК ("Чарівне місто", "Urban Park").

Инвесторы, в свою очередь, сообщили на встрече в МОУ, что после того, как в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил на всю страну, что дома "Укрбуда" будут достроены "Киевгорстроем", между инициативной группой инвесторов, участниками "Укрбуда" и главой "Киевгорстроя" был заключен письменный меморандум.

В нем говорится, что все жилые комплексы "Укрбуда" без исключения будут приняты, а строительство возобновится в срок до шести месяцев. Именно поэтому в начале июня инвесторы ожидают положительный ответ Минобороны по заключению с "Киевгорстроем" договоров о достройке четырех ЖК.

Не хватает двух миллиардов

Также 26 мая состоялось совещание в КГГА при участии президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира по решению вопросов отмены паевых взносов для возможности завершения строительства ЖК "Укрбуд". Дело в том, что для достройки этих комплексов не хватает оборотных средств в размере более двух миллиардов гривен.

Недостроенный ЖК "Чарівне місто" в Киеве

Как рассказали инвесторы, по их информации "понимание решения вопроса есть, а структурные подразделения КГГА должны разработать соответствующие документы, поскольку недавно сам мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможности отмены паевых взносов".

Готовы к протестам под ОП

Петиция инвесторов относительно скорейшего решения вопросов достройки ЖК "Укрбуда" компанией "Киевгорстрой" всего за месяц набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте президента Украины. Теперь они ждут до 7 июня положительного решения Министерства обороны и КГГА об отсутствии каких-либо препятствий для достройки долгожданных квартир.

В противном случае, заявили OBOZREVATEL инвесторы, они планируют масштабные акции и митинги у Офиса президента. Поскольку ранее именно Владимир Зеленский в прямом эфире одного из национальных телеканалов заверил, что дома будут достроены "Киевгорстроем".

Напомним, 13 мая инвесторы "Укрбуда" устроили автопробег, в котором приняло участие более 300 автомобилей, и провели митинги возле КГГА и Минобороны с требованием не препятствовать, а способствовать передаче ЖК "Укрбуд" для их достройки "Киевгорстроем". В этот день и начался диалог с Министерством обороны.

Ранее инвесторы жилья и президент "Киевгорстроя" заявляли, что Минобороны хочет увеличения своей доли в жилых комплексах, которые строятся на землях ведомства. В то же время среди инвесторов также есть участники АТО и вдовы воинов, погибших во время войны на Донбассе.

Требования Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины ужесточило подозрение фигурантам уголовного производства о неравноценном обмене квартирами между Национальной гвардией и "Укрбудом". Среди них – бывший командующий НГУ Юрий Аллеров и бывший депутат Верховной Рады, экс-президент компании-застройщика Максим Микитась.

Максим Микитась "Лига"

Высший анктикоррупционный суд отправил Максима Микитася под круглосуточный домашний арест. Также ВАКС взыскал в доход государства 30 млн грн залога с бывшего президента "Укрбуда" и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн.

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