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27 мая • обновлено в 14:39
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Олег Тимченко
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Скандальные стройки "Укрбуда": инвесторы дали власти неделю – иначе протесты

  • Ситуация с брошенными стройками госкорпорации "Укрбуд" ударила по 40 тыс. человек

  • В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что вопрос решен

  • Однако после этого чиновники начали затягивать передачу проблемных ЖК компании "Киевгорстрой"

  • Инвесторы сообщили о "шантаже Минобороны" – ведомство захотело увеличения своей доли

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В эпопее с недостроями "Укрбуда" наметился новый поворот. Инициативная группа инвесторов встретилась с представителями Минобороны, на землях которого возводятся несколько ЖК, а в КГГА прошло совещание. В то же время обманутые вкладчики заявили о готовности выйти на протесты если в течение недели не будет принято кардинальных решений.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

Инвесторы "Укрбуда" готовы к новым акциям протеста

Инвесторы "Укрбуда" готовы к новым акциям протеста

В Минобороны сделали первый ход

Как рассказали OBOZREVATEL инвесторы ЖК "Укрбуда", 26 мая состоялась встреча инициативной группы инвесторов, представителя "Киевгорстроя", советника министра обороны Игоря Халимона, а также руководителей структурных подразделений МОУ, имеющих отношение к этому делу.

Встреча в МОУ

Встреча в МОУ

Советник министра заявил, что найден механизм решения проблемы и уже запущена процедура для получения необходимых решений, которые позволят подписать договоры с "Киевгорстроем" на прежних условиях о достройке четырех из 23 ЖК "Укрбуда". Речь идет о жилых комплексах "Чарівне місто", Urban Park , Art House и "Оберег-2", сооружаемых на землях Минобороны.

"Игорь Халимон заверил, что это позволит уже в начале июня этого года "освободить" указанные ЖК от судебных дел, которые начаты Генеральной прокуратурой и Министерством обороны, а также решить проблемные вопросы с юридическим статусом заказчика строительства одного из ЖК, находящегося "под эгидой" Минобороны", – рассказали представители инициативной группы инвесторов.

Игорь Халимон

Игорь Халимон

Фото инициативной группі инвесторов

Советник министра сообщил, что проблемные вопросы достройки касаются только двух из четырех указанных ЖК ("Чарівне місто", "Urban Park").

Инвесторы, в свою очередь, сообщили на встрече в МОУ, что после того, как в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил на всю страну, что дома "Укрбуда" будут достроены "Киевгорстроем", между инициативной группой инвесторов, участниками "Укрбуда" и главой "Киевгорстроя" был заключен письменный меморандум.

В нем говорится, что все жилые комплексы "Укрбуда" без исключения будут приняты, а строительство возобновится в срок до шести месяцев. Именно поэтому в начале июня инвесторы ожидают положительный ответ Минобороны по заключению с "Киевгорстроем" договоров о достройке четырех ЖК.

Не хватает двух миллиардов

Также 26 мая состоялось совещание в КГГА при участии президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира по решению вопросов отмены паевых взносов для возможности завершения строительства ЖК "Укрбуд". Дело в том, что для достройки этих комплексов не хватает оборотных средств в размере более двух миллиардов гривен.

Недостроенный ЖК "Чарівне місто" в Киеве

Недостроенный ЖК "Чарівне місто" в Киеве

Как рассказали инвесторы, по их информации "понимание решения вопроса есть, а структурные подразделения КГГА должны разработать соответствующие документы, поскольку недавно сам мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможности отмены паевых взносов".

Готовы к протестам под ОП

Петиция инвесторов относительно скорейшего решения вопросов достройки ЖК "Укрбуда" компанией "Киевгорстрой" всего за месяц набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте президента Украины. Теперь они ждут до 7 июня положительного решения Министерства обороны и КГГА об отсутствии каких-либо препятствий для достройки долгожданных квартир.

В противном случае, заявили OBOZREVATEL инвесторы, они планируют масштабные акции и митинги у Офиса президента. Поскольку ранее именно Владимир Зеленский в прямом эфире одного из национальных телеканалов заверил, что дома будут достроены "Киевгорстроем".

Напомним, 13 мая инвесторы "Укрбуда" устроили автопробег, в котором приняло участие более 300 автомобилей, и провели митинги возле КГГА и Минобороны с требованием не препятствовать, а способствовать передаче ЖК "Укрбуд" для их достройки "Киевгорстроем". В этот день и начался диалог с Министерством обороны.

Ранее инвесторы жилья и президент "Киевгорстроя" заявляли, что Минобороны хочет увеличения своей доли в жилых комплексах, которые строятся на землях ведомства. В то же время среди инвесторов также есть участники АТО и вдовы воинов, погибших во время войны на Донбассе.

Требования Минобороны

Требования Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины ужесточило подозрение фигурантам уголовного производства о неравноценном обмене квартирами между Национальной гвардией и "Укрбудом". Среди них – бывший командующий НГУ Юрий Аллеров и бывший депутат Верховной Рады, экс-президент компании-застройщика Максим Микитась.

Максим Микитась

Максим Микитась

"Лига"

Высший анктикоррупционный суд отправил Максима Микитася под круглосуточный домашний арест. Также ВАКС взыскал в доход государства 30 млн грн залога с бывшего президента "Укрбуда" и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн.

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Автор
Олег Тимченко
Тема
Акции протеста в Киеве
Персоны
Владимир Зеленский Игорь Кушнир Максим Микитась
Место
Украина Киев
Теги
Укрбуд ПАО ХК "Киевгорстрой" Министерство обороны Украины
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